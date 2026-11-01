Жители Прибалтики чаще других стран ЕС обращаются за помощью в переселении в Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Жители стран Прибалтики чаще других европейцев пользуются программой переселения в Псковскую область. Они лидируют по количеству просьб о помощи по миграционным вопросам. На это обратила внимание уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская, пишет РИА Новости.

В регионы РФ также переселяются соотечественники из Франции, Италии и Германии. Динамика переезда из стран ЕС в Псковскую область впечатляет, учитывая уровень русофобии в прибалтийских государствах, добавила эксперт.

"На первом месте мы видим, конечно, лидирует Прибалтика", - сообщила Елена Полонская.

Зампред жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль отметил, что всё больше жителей Европы рассматривают возможность переезда в Россию. Они недовольны ситуацией в своих странах.