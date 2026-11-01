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НовостиВ мире1 ноября 2026 4:10

"Сами это подтверждают": Бордюжа заявил об участии спецназа Запада в конфликте на Украине

Экс-генсек ОДКБ Бордюжа: спецназ стран Запада работает на Украине против России
Алина КОЧНЕВА
Экс-генсек ОДКБ Бордюжа: спецназ стран Запада работает на Украине против России

Экс-генсек ОДКБ Бордюжа: спецназ стран Запада работает на Украине против России

Фото: REUTERS.

Подразделения спецназначения ряда стран Запада принимают прямое участие в конфликте на Украине. Спецназ работает против РФ. С таким утверждением выступил бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа, цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что эта информация давно перестала быть секретной. Западные специалисты участвуют в наведении ракет на российские объекты и дают ВСУ разведывательную информацию, оповестил экс-генсек ОДКБ.

"Для кого это секрет? Они и сами это подтверждают уже… Они преднамеренно повышают ставки этого конфликта, преднамеренно повышают градус противостояния", - заключил Николай Бордюжа.

Издание Foreign Policy заявило, что противостояние Киева и Москвы вступило в новую фазу. Россия расширила удары на фоне преступлений украинских военных в отношении гражданских объектов.