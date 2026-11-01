Хотят сидеть за столом, но не разговаривать: Стало известно, почему Европу не ждут на переговорах по Украине

Профессор Дизен предупредил о попытках Европы сорвать переговоры по Украине. Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Европа может сорвать переговоры по Украине. Такую оценку в эфире YouTube-канала дал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он обратил внимание на парадокс: пока Вашингтон готов договариваться с Москвой, Брюссель оказался в двусмысленном положении. Европейцы настаивают на своём месте за столом, аргументируя это тем, что речь идёт о Европе, но при этом не собираются вести диалог с российской стороной. По выражению Дизена, они хотят присутствовать, но не разговаривать, — и именно в этом, по его мнению, всё время и состояла главная проблема.

Профессор напомнил, что европейские инициативы, среди которых немедленное прекращение огня, приём Украины в НАТО и репарации от России, — изначально неприемлемы.

«Поэтому ни американцы, ни русские не хотят их [европейцев - прим. ред.] видеть на переговорах», — подытожил Дизен.

О готовности Москвы вернуться к диалогу Владимир Путин сообщил 21 октября на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вскоре подтвердил, что встреча планируется в Абу-Даби в первой половине ноября в трёхстороннем формате, а главной темой станут вопросы безопасности России и Украины после перехода к мирному урегулированию. При этом представитель Кремля подчёркивал, что переговоры по Украине не предусматривают участие Европы.