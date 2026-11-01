Число пенсионеров в России приблизилось к 50 млн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Число пенсионеров в России превысило 40,5 миллиона человек по состоянию на 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Согласно статистике ведомства, на начало сентября в системе Соцфонда состояли на учете 40,519 миллиона пенсионеров.

При этом средний размер пенсионных выплат для работающих и неработающих россиян достиг 25 469 рублей. За год показатель увеличился почти на две тысячи рублей. В сентябре 2025 года средняя пенсия составляла 23 520 рублей.

Ранее Социальный фонд сообщил, что средний размер пенсии неработающих россиян в августе 2026 года достиг 25 849 рублей. Годом ранее эта категория граждан получала в среднем около 24 тысяч рублей. Таким образом, выплаты за год выросли более чем на 1,8 тысячи рублей.

Кроме того, в сентябре стало известно, что в 13 российских регионах средняя пенсия неработающих граждан превышает 30 тысяч рублей. Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке и в Ненецком автономном округе, где пенсионеры получают в среднем 43 986 и 40 096 рублей соответственно.