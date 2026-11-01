В Нижегородской области повреждено промышленное предприятие после атаки ВСУ Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь и утро уничтожили более сотни беспилотников над Нижегородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам главы региона, в результате массированной атаки серьезные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. При этом, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На местах происшествий работают оперативные службы. Специалисты продолжают оценивать ущерб, причиненный гражданской инфраструктуре и имуществу местных жителей.

Ранее, в ночь на 23 октября, Нижегородская область также подверглась атаке украинских беспилотников. Тогда было сбито 19 дронов. По словам губернатора Глеба Никитина, в Городецком округе после падения обломков дронов пострадали трое мирных жителей. Всех пострадавших госпитализировали. Кроме того, повреждения получили некоторые объекты инфраструктуры региона.