Названа страна-лидер Евросоюза по заявкам на убежище в России

МВД: Немцы чаще других европейцев просили убежища в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Граждане Германии чаще других жителей Евросоюза обращались в Россию с заявлениями о предоставлении временного убежища. Соответствующие данные представлены в МВД РФ.

Так, с января по сентябрь 2026 года ходатайства о временном убежище в России подали 49 граждан Германии — это наибольший показатель среди иностранцев из стран ЕС. На втором и третьем местах — граждане Латвии (36 человек) и Литвы (12). Среди заявителей из ЕС есть также граждане Италии и Эстонии (по 7 человек), Франции (6), Болгарии и Чехии (по 4), Греции (3).

Всего за девять месяцев с ходатайствами об убежище обратились 3802 иностранца.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за семь месяцев 2026 года Министерство внутренних дел лишило гражданства более тысячи человек, которые ранее получили паспорт РФ. Почти три четверти из них потеряли статус из-за совершённых преступлений.