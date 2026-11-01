Силы ПВО за ночь сбили 235 украинских БПЛА над регионами России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские средства противовоздушной обороны за ночь на 1 ноября уничтожили 235 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, массированная атака продолжалась 12 часов — с 20:00 31 октября до 08:00 1 ноября по московскому времени. В течение этого периода дежурные расчеты ПВО отражали налеты дронов сразу в нескольких частях России.

Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, российские военные уничтожали воздушные цели над Московским регионом.

Сутками ранее российские силы ПВО отразили еще более масштабную атаку украинских беспилотников. В ночь на 31 октября военные уничтожили 433 дрона самолетного типа над российскими регионами. В частности, в Ростовской области сбили более 90 БПЛА. В результате падения обломков одного из аппаратов повреждения получили крыша, остекление и хозяйственная постройка частного дома.