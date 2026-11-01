Московский суд запретил структурам Apple подавать иски против VK в США Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Арбитражный суд Москвы запретил американской корпорации Apple и ее структурам продолжать судебное разбирательство против VK в США. Об этом свидетельствуют материалы дела.

Согласно определению от 30 октября, ограничения распространяются на Apple, Apple Distribution International, российскую компанию «Эппл Рус» и их представителей. Им запрещено вести процесс против VK в Северном окружном суде Калифорнии.

Кроме того, суд обязал ответчиков в течение семи дней принять все зависящие от них меры для прекращения разбирательства в американской инстанции.

При этом судебный спор между VK и Apple в России продолжается. Следующее заседание по иску российской компании назначено на 8 декабря.

Ранее KP.RU сообщала, что конфликт между компаниями возник после удаления приложений VK из магазина App Store в конце июня. Под ограничения попали социальные сети, музыкальные и видеосервисы, а также другие продукты холдинга. В ответ VK обратилась в московский арбитраж с требованием восстановить доступ к приложениям и возможность получения уведомлений. Кроме того, компания потребовала предусмотреть денежную неустойку на случай неисполнения судебного решения.