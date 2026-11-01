Птаха рассказал о планах выпустить песню, посвящённую победе России в СВО

Рэпер Давид Нуриев (Птаха) с супругой Леной Фото: Иван МАКЕЕВ.

Рэпер Птаха (настоящее имя - Давид Нуриев) в разговоре с РИА Новости признался, что у него уже готова композиция, посвящённая победе России, но обнародовать её он не спешит. Музыкант планирует выпустить трек «Пыль на деснах» после завершения специальной военной операции.

По словам Птахи, ждать он решил сознательно: песня посвящена победе России, и момент для её выхода должен быть соответствующим. Артист добавил, что композиция получилась трогательной.

В прошлом году Птаха и официальный представитель МИД России Мария Захарова выпустили совместный трек «Белая стая». Текст песни написала дипломат, а музыку и исполнение взял на себя рэпер. Песня, по словам Захаровой, посвящена мечте, судьбе и любви, а результат она описала как «соул, блюз». Анонсируя релиз в Telegram-канале, она пошутила, что «Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его музло».