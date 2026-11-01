Британскую армию признали террористами: Иран ответил на наглость Лондона Фото: REUTERS.

Иран признал Королевский военно-морской флот и Военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на Министерство иностранных дел исламской республики.

По данным издания, Тегеран принял такое решение в ответ на враждебные действия Лондона. Одновременно иранское внешнеполитическое ведомство объявило британскую разведывательную службу MI6 враждебной организацией.

Кроме того, МИД Ирана обвинил Великобританию в предоставлении военных баз и логистической инфраструктуры для проведения американских и израильских операций против исламской республики. При этом возможные последствия признания британских военных структур террористическими организациями пока не уточняются.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем обвинил Иран в возможной причастности к инциденту возле военной авиабазы Фэрфорд на западе Англии. По словам главы британского правительства, произошедшее могло быть организовано при участии Корпуса стражей исламской революции. На этом фоне Лондон пригрозил Тегерану дополнительными санкциями и ужесточением борьбы с предполагаемыми иранскими агентурными сетями.