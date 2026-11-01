Главная русская долгожительница в США празднует 103-летие: У нее серьезные планы на праздник Фото: REUTERS.

В США одна из старейших представительниц русской диаспоры Евгения Бейли отмечает 1 ноября свой 103-й день рождения. Об этом долгожительница рассказала РИА Новости.

Бейли родилась в Америке в 1923 году. Ее родители, Мария Никоненко и Павел Никоненко, прибыли в Калифорнию 1 июля того же года на американском корабле «Мерритт». Они входили в число первых 526 русских переселенцев, прибывших в страну. Спустя ровно четыре месяца в семье появилась дочь.

«Всех людей моего возраста, с которыми я росла, больше нет рядом. Я последняя из них. Я ходила в старшую школу в Сан-Франциско и окончила ее в 1941 году, и я единственная, кто остался из 400 человек. Итак, я пережила всех», — поделилась Бейли.

Несмотря на солидный возраст, женщина чувствует себя хорошо. Она по-прежнему увлекается садоводством, слушает музыку, читает книги и смотрит познавательные передачи. Свой день рождения долгожительница собирается провести в кругу близких.

«На мой день рождения приедет моя крестница, она заглянет в ресторан русской кухни и принесет русские блюда. Я действительно с нетерпением жду этого... Она принесет борщ, пирог с грибами и котлеты, которые я люблю», — рассказала именинница.

Ранее в Воронеже 103-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Пелагея Кузякина. Во время войны она защищала город в составе подразделения противовоздушной обороны, а после Победы работала на авиационном заводе. С днем рождения долгожительницу поздравил мэр Воронежа Сергей Петрин. В 2025 году Кузякиной присвоили звание Почетного гражданина города.