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НовостиЭкономика1 ноября 2026 6:00

Россия нарастила импорт сладостей из Турции: сколько мучного, шоколада и мармелада было куплено

Россия увеличила импорт турецких сладостей на 13%
Мария СПИРИДОНОВА
Россия увеличила импорт турецких сладостей на 13%. Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Россия увеличила импорт турецких сладостей на 13%. Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Россия в сентябре увеличила закупки турецких сладостей на 13% — до максимума с апреля. Такой подсчёт на основе данных турецкой статслужбы приводит РИА Новости.

Общий объём поставок достиг 11,1 млн долларов. За год показатель, напротив, сократился на 13%. Основную часть прироста обеспечило мучное. Турция отправила в Россию вафель, сладкого печенья и другой выпечки на 5,3 млн долларов — максимум за три месяца, плюс 38% к августу и минус 13% в годовом выражении.

Шоколада и продукции из него прибыло на 3,8 млн долларов — на 12% меньше, чем месяцем ранее, и на 34% меньше, чем год назад. В основном это шоколад в упаковках до 2 кг и какао-порошок. Сахарных кондитерских изделий — мармелада, марципана и жевательных резинок — поставлено на 1,9 млн долларов: плюс 19% к августу и плюс 18% к прошлому сентябрю.

Ранее данные таможни КНР показали, что Россия в августе сократила импорт пива из Китая, но сохранила статус крупнейшего в мире покупателя китайского напитка. За месяц поставки китайского пива в Россию составили 6,45 млн долларов — на 12% меньше, чем в июле, и на 4% меньше в годовом выражении.