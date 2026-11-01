Евстигнеева: страны Африки знают, что Украина готовит боевиков на их территории Фото: REUTERS.

Власти африканских стран знают о подготовке Киевом боевиков на их территории и уже поднимают эту проблему на мероприятиях ООН. Об этом РИА Новости сообщила заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.

По словам дипломата, представители государств Африки все чаще обращают внимание международного сообщества на предполагаемое сотрудничество украинских властей с террористическими группировками.

«Важно, что проблематика сотрудничества Киева с террористами в Африке поднимается уже самими африканцами в Нью-Йорке в ходе мероприятий с широким и представительным кругом участников», — подчеркнула Евстигнеева.

В частности, глава МИД Мали Абдулай Диоп в сентябре на мероприятиях Генассамблеи ООН затронул вопрос поддержки Киевом террористических формирований в Сахеле. Он также отметил, что Россия оказывает содействие Конфедерации государств Сахеля в противодействии этой угрозе.

Кроме того, министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем ранее заявил о наличии доказательств участия украинских военных в конфликте на стороне Сил быстрого реагирования. По его словам, специалисты из ВСУ обучают местных бойцов применению беспилотников для ударов по гражданским объектам.

До этого вице-президент комиссии по обороне переходного совета Мали Фусейну Уаттара обвинил украинскую военную разведку в содействии действующим на территории страны террористическим группировкам. По словам политика, боевики получали поддержку иностранных государств и украинских наемников. Уаттара подчеркнул, что армия Мали разработала стратегию борьбы с вооруженными формированиями и возвращения захваченных территорий под контроль властей.