Умер один из членов группы «Любэ»

Алексей Тарасов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Умер Алексей Тарасов, бэк-вокалист группы «Любэ». Ему было 64 года. О смерти артиста сообщили представители музыкального коллектива в официальном Telegram-канале.

Причины смерти артиста и подробности предстоящего прощания в сообщении не уточняются.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова — бэк-вокалиста группы "Любэ". Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», — говорится в публикации.

Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Музыкант присоединился к «Любэ» практически с самого начала существования группы и на протяжении многих лет выступал в составе коллектива.

Напомним, в январе 2026 года скончался еще один бывший участник «Любэ», гитарист Юрий Рыманов. Музыканту было 69 лет, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Рыманов также был известен сотрудничеством с Владимиром Высоцким и выступлениями в составе ВИА «Лейся, песня».