Кнежевич назвал визы для россиян экономическим самоубийством Черногории. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Председатель Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич назвал экономическим самоубийством решение Подгорицы с 1 ноября требовать визы от граждан России. Об этом он заявил РИА Новости.

Соответствующие изменения в визовый режим правительство страны приняло ещё 23 июля — под новые правила, помимо россиян, попали граждане Белоруссии и Турции. Кнежевич обратил внимание, что это происходит на фоне ожиданий геополитических перемен и завершения конфликта на Украине. По его мнению, Черногория продолжает антироссийский курс, который не нанесёт ущерба Москве, но ударит по тем, кто его проводит. Политик предупредил: визы ставят под угрозу туристический сезон и ВВП, а Россия ответит зеркально — введёт визы для черногорцев.

Кнежевич также заметил, что страна, следуя инструкциям коллективного Запада, ведёт «воображаемую войну» с государством, которое веками было её защитником и союзником, — и в итоге воюет сама с собой.

Черногория с 1 ноября отменила безвизовый режим для граждан России. Российская сторона отреагировала симметрично. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что гражданам Черногории также придётся оформлять визы для поездок в Россию. По её оценке, решение Подгорицы сократит турпоток из РФ, ударит по черногорскому бизнесу и ухудшит инвестиционный климат, при этом рассчитывать на компенсацию убытков от Брюсселя не стоит