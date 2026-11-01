Катарский газовоз Nakilat подвергся атаке в Персидском заливе. Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танкер со сжиженным природным газом катарской компании Nakilat подвергся нападению в Персидском заливе. Об этом сообщило катарское информационное агентство.

По данным компании, экипаж атакованного газовоза не пострадал, угрозы окружающей среде нет.

Ситуация в Персидском заливе остаётся напряжённой и связана с противостоянием США и Ирана, которое с конца февраля 2026 года перешло в открытую военную фазу. После серии взаимных ударов в начале года Вашингтон и Тегеран при посредничестве ряда стран вели переговоры, однако ощутимого прогресса они не принесли.

Ранее The Guardian сообщило, что страны Персидского залива работают над многосторонним мирным соглашением, чтобы предотвратить новое столкновение США и Ирана. Ключевые условия — открыть Ормузский пролив в течение четырёх дней после снятия санкций и вывести хуситов из Йемена.