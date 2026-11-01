Росстат сообщил о кибератаках на ресурсы ведомства

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Росстат столкнулся с целевыми деструктивными кибератаками на свои информационные ресурсы — они фиксировались с 29 октября по 1 ноября. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

Инфраструктура, по данным Росстата, отработала штатно. Системы мониторинга вовремя заметили подозрительную активность, и реагирование началось оперативно. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено. Сейчас специалисты вместе с профильными подразделениями по информационной безопасности и правоохранителями выясняют вектор атаки и устанавливают источники угрозы. Работу официального сайта Росстата для пользователей обещают вернуть в ближайшее время.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев использовал территорию Дании для организации кибератак на Россию и мошенничества против россиян. По её словам, Копенгаген оказывает киевскому режиму практическую поддержку в цифровой сфере, а датская инфраструктура и местные IP-адреса применялись участниками так называемой IT-армии Украины для противоправной деятельности.