Евстигнеева: в портах ЕС заблокировано 60 тысяч тонн российских удобрений Фото: REUTERS.

В европейских портах остаются заблокированными около 60 тысяч тонн российских минеральных удобрений, которые Москва готова бесплатно передать нуждающимся странам Африки. Об этом РИА Новости сообщила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

По словам дипломата, после введения антироссийских санкций в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов скопилось порядка 262 тысяч тонн удобрений. Еще в 2022 году Россия предложила безвозмездно отправить эту продукцию нуждающимся государствам, однако часть грузов до сих пор остается в Европе.

«И сегодня, спустя четыре года, в европейских портах остаются заблокированными еще около 60 тысяч тонн удобрений, которые Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам. Их отправке по-прежнему чинятся препятствия», — подчеркнула Евстигнеева.

При этом Москве удалось доставить более 200 тысяч тонн удобрений в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и Бангладеш. Однако, как отметила дипломат, каждая поставка сопровождалась бюрократическими и финансовыми трудностями. России приходилось оплачивать хранение грузов, налоги, фрахт судов и другие логистические услуги.

Евстигнеева также обратила внимание, что блокировка удобрений продолжается на фоне заявлений европейских стран об угрозах мировой продовольственной безопасности и попыток возложить ответственность за ситуацию на Москву.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские зерно и удобрения уже получают более 40 государств Африки. На форуме «Россия — Африка» 28 октября глава государства подчеркнул готовность Москвы расширять географию поставок сельскохозяйственной продукции. Он также отметил, что Россия сохраняет первое место в мире по экспорту зерна.