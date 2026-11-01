Игоря Верника оштрафовали на 10 тысяч рублей

Актёр Игорь Верник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Игорь Верник стал фигурантом судебного разбирательства из-за неоплаченной парковки. Суд в Москве оштрафовал актёра на 10 тысяч рублей за неуплату другого штрафа, следует с судебных материалов, пишет РИА Новости.

История началась с штрафа в 5 тысяч рублей за неоплаченную парковку, который артист так и не погасил в отведённый срок. Это привело к составлению протокола по статье КоАП об уклонении от исполнения наказания. На заседание Верник не пришёл. В октябре московский суд назначил ему новый штраф — 10 тысяч рублей, что соответствует предусмотренному КоАП двукратному размеру неуплаченной суммы.

Ранее стало известно, что сын Игоря Верника, 26-летний Григорий, получает за съёмочный день в кино в среднем 200 тысяч рублей — столько же, сколько и его отец.