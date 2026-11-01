В Атлантике специально затопят крупнейший лайнер: Он больше, чем «Титаник». Фото: vedrana2701/Shutterstock/Fotodom

В США собираются затопить легендарный пассажирский лайнер SS United States, который по размерам превосходит знаменитый «Титаник». Об этом сообщает британская газета The Independent со ссылкой на власти округа Окалуса во Флориде.

Судно планируют отправить на дно Мексиканского залива во вторую неделю ноября. Точная дата операции будет зависеть от погодных условий. Лайнер затопят на глубине около 55 метров, а его верхние палубы останутся доступны для дайверов.

Таким необычным способом американцы намерены создать крупнейший в мире искусственный риф. Ожидается, что со временем корпус корабля станет местом обитания морских организмов, а сам объект привлечет любителей подводного плавания. В округе Окалуса уже насчитывается около 500 подобных рифов.

SS United States почти 30 лет простоял у причала в Филадельфии. За это время предпринимались многочисленные попытки восстановить историческое судно, однако все проекты оказались слишком дорогими. В итоге суд постановили убрать с причала.

После этого лайнер отбуксировали в порт Мобил в штате Алабама. Там специалисты занялись подготовкой корабля к затоплению, включая демонтаж проводки, стекла, пластика и удаление опасных веществ. На весь проект выделили 10,1 миллиона долларов, из которых миллион направят на создание музея истории судна.

Примечательно, что длина SS United States составляет около 305 метров, что более чем на 30 метров превышает размеры «Титаника». Лайнер мог перевозить почти две тысячи пассажиров. В 1952 году во время первого трансатлантического рейса он установил скоростной рекорд, преодолев Атлантику за трое суток, десять часов и 40 минут. Результат до сих пор остается непревзойденным среди пассажирских лайнеров.

За годы службы на борту корабля успели побывать американские президенты Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди и Билл Клинтон. Среди знаменитых пассажиров также были Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Сальвадор Дали и Коко Шанель.

Похожее превращение корабля в искусственный риф ранее обнаружили российские дайверы в бухте Новик у берегов Владивостока. Исследователи нашли на глубине 15 метров затонувший буксир, который пролежал под водой предположительно 20–25 лет. За это время корпус судна оброс морскими организмами и превратился в полноценный искусственный риф. Специалисты планировали привлечь экологов для изучения образовавшейся подводной экосистемы.