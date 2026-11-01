Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Подход Европы, которая говорит о необходимости нанесения поражения России, делает разговор с ней невозможным. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал возможность участия Европы в переговорах по украинскому урегулированию. Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре — звонок прошёл по инициативе Хельсинки и Осло.

По словам Пескова, сейчас видно двоих лидеров, которые решили поговорить, и практически всех остальных — и прежде всего Брюссель, — кто по-прежнему говорит только о нанесении стратегического поражения России.

«С таким подходом с ними невозможно разговаривать», — подытожил представитель Кремля.

Глава МИД Сергей Лавров ранее оценил сам факт звонка Стубба и Стёре как желание европейцев «втиснуться в переговорный процесс», также отметив, что подход Брюсселя к конфликту при этом не меняется.