Когда пройдут похороны бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова: названа дата

Когда пройдут похороны вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова: названа дата. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Прощание и похороны бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова состоятся 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя музыкального коллектива.

Музыкант скончался в возрасте 64 лет. Ранее представитель группы сообщил, что причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. По его словам, Тарасов продолжительное время боролся с раком, который уже дал метастазы.

«Прощание и похороны будут 4 ноября», — рассказал собеседник агентства.

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. В 1989 году артист присоединился к «Любэ» и выступал в составе коллектива практически с самого начала его существования.

Напомним, в январе 2026 года скончался еще один бывший участник «Любэ», гитарист Юрий Рыманов. Музыканту было 69 лет, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Рыманов также был известен сотрудничеством с Владимиром Высоцким и выступлениями в составе ВИА «Лейся, песня».