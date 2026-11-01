Посол Барбин назвал безумием провоцирование Данией угроз в адрес России. Фото: Kevin Li/Tmhk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дания идёт на безумные поступки, провоцируя военные угрозы в адрес России. Об этом ТАСС заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

По словам дипломата, Копенгаген сегодня полагает возможным провоцировать военные угрозы в адрес ядерной державы и не задумывается о «неизбежных последствиях своего безумия». Барбин обратил внимание, что в октябре 2026 года Дания объявила о приобретении в целях «устрашения» России наступательных высокоточных вооружений: для истребителей F-35 — американо-норвежских ракет Joint Strike Missiles с дальностью 350 км и американо-израильских крылатых ракет наземного базирования Anthem с дальностью 1200 км.

Ранее посольство РФ в Дании заявило, что обвинения в адрес России в ведении якобы гибридной войны являются попыткой ЕС списать свою беспомощность в решении внутренних проблем на некие внешние силы. По словам дипмиссии, в странах ЕС повсеместно стало модным пытаться объяснять собственную несостоятельность происками Москвы.