Россия объясняет Западу позицию, но есть нюанс: в Кремле рассказали о взаимодействии с журналистами Фото: REUTERS.

Россия продолжает разъяснять свою позицию западным журналистам, хотя некоторые из них не понимают ее даже после многочисленных объяснений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Представителя Кремля спросили, почему западные корреспонденты свободно посещают пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, тогда как журналисты из РФ не имеют аналогичного доступа к мероприятиям на Западе.

«Ребята из NBC, из BBC, они должны нами окармливаться, мы должны им все рассказывать, объяснять. Даже с десятого раза они не понимают», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что проблема заключается не только в самих журналистах, но и в политике западных редакций. По его словам, даже когда корреспонденты начинают понимать российскую позицию, руководство СМИ мешает им разобраться в ней до конца. Несмотря на это, Москва намерена продолжать работу с иностранной прессой.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что журналистов из недружественных государств вновь пригласят на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Представитель Кремля подчеркнул, что иностранные корреспонденты смогут задать вопросы российскому лидеру, как это происходило и в предыдущие годы. Мероприятие планируется провести в декабре в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».