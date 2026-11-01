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НовостиПолитика1 ноября 2026 11:22

Зеленского ждут ужасные последствия за дерзость: Украинец отказался выполнять условия США

Мема: Зеленского ждут ужасные последствия за невыполнение требований США
Марк СОКОЛОВ
Зеленского ждут ужасные последствия за дерзость: Украинец отказался выполнять условия США

Зеленского ждут ужасные последствия за дерзость: Украинец отказался выполнять условия США

Фото: REUTERS.

Владимира Зеленского могут ожидать тяжелые последствия в случае отказа выполнять требования американской администрации. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

По словам политика, Украина полностью зависит от западной поддержки, поэтому открытое противостояние с Вашингтоном может обернуться для Киева серьезными проблемами.

«Украина полностью зависит от поддержки Запада, и нарушение требований администрации США может иметь ужасные последствия для Зеленского», — предупредил Мема.

Финский политик также обратил внимание на продолжающиеся украинские атаки по российской территории. По его оценке, подобными действиями Зеленский открыто бросает вызов президенту США Дональду Трампу. При этом американский лидер может прийти в ярость из-за дальнейшего роста мировых цен на нефть.

Ранее Дональд Трамп обвинил Зеленского в нежелании завершать украинский конфликт. Глава Белого дома заявил, что удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам негативно влияют на мировой топливный рынок, в том числе на ситуацию в самих США. По мнению американского президента, Киев своими действиями мешает продвижению мирных переговоров.