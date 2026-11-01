Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал РИА Новости слова Владимира Зеленского о том, что Украина — наследница Киевской Руси и существовала задолго до появления России. Парламентарий назвал главу киевского режима необразованным и невежественным человеком, который прорвался к власти, а его исторические построения — «уморительными умозаключениями».

По мнению Шеремета, подобные умозаключения ставят здравомыслящих людей в тупик и вызывают лишь нервный смех. Он не исключил, что для Зеленского «что Киевская Русь, что Хазарский каганат — всё едино». Вместо псевдоисторических версий о происхождении и правопреемстве Украины депутат посоветовал Зеленскому думать о том, как спасать разрушенную им же страну.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в соцсети X напомнил слова Владимира Зеленского о том, что Украина не может бороться с Россией, поскольку украинцы и русские — это один народ.