Стало известно, когда закончится засилье нейро-мусора в интернете

Росконгресс: Пузырь ИИ сдувается, и схлопнется уже в 2027 году, фото: Анастасия Померанцева/ИИ

В мире наблюдается снижение интереса к искусственному интеллекту (ИИ), что приводит к уменьшению стоимости акций технологических компаний. В результате они вынуждены искать финансирование на международных рынках. По прогнозам Росконгресса, пузырь в сфере ИИ может лопнуть в первом-втором квартале 2027 года.

"То, о чем долго предупреждали эксперты и специалисты отрасли, начинает сбываться. Пузырь ИИ еще не лопнул, но начал стремительно сдуваться", - отмечают аналитики фонда.

В пятницу, 30 октября, биржевые индексы США, Японии, Южной Кореи, Турции, Китая и Тайваня упали на 1,7 трлн долларов, криптовалютный рынок потерял 140 млрд, а акции 16 ведущих технологических компаний рухнули на 20-68% от пиковых значений за год, как сообщил Росконгресс. Причина в том, что крупные компании заключают контракты на сотни миллиардов долларов без возможности их выполнения. И они даже не планируют их выполнять.

"Финансовые потоки идут по кругу: производитель чипов финансирует клиента, клиент покупает чипы, а облачные провайдеры берут кредиты под залог оборудования, которое может устареть до погашения долга", - отметили в Росконгрессе.

Ранее KP.RU сообщил, что ведущие компании Китая в сфере IT потеряли за день около 40% своей капитализации.