Новак: российский дизель попадает в Европу под чужим именем

Вице-премьер Александр Новак Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российское дизельное топливо продолжает поступать на европейский рынок, несмотря на официальные запреты. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Европа запретила закуп российских нефти и нефтепродуктов, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский там появляется», — сказал Новак.

Запрет Евросоюза на импорт российского дизеля — часть санкционной кампании после начала конфликта на Украине. Ещё в 2022 году ЕС ввёл эмбарго на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов, затронувшее около 90% текущего импорта. Окончательный удар по «дизельному» направлению нанесли позже: с 21 января вступил в силу запрет на покупку, импорт или передачу в ЕС нефтепродуктов, полученных в третьих странах из российской нефти.

Ранее Новак заявил, что Россия готова поставлять зарубежным партнёрам столько дизельного топлива, сколько им потребуется, в пределах доступных экспортных объёмов.