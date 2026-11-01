Американский сенатор Линдси Грэм*. Фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дарлин Грэм, занявшая место покойного брата-сенатора Линдси Грэма*, рассказала The Wall Street Journal, что именно она убедила Дональда Трампа поддержать законопроект о санкциях против России — документ, которым её брат был «одержим».

Разговор прошёл летом в Овальном кабинете вскоре после того, как она приняла присягу. По её словам, Трамп относился к инициативе неохотно, и тогда она предложила ему переложить ответственность за последствия на «скорбящую сестру». Президент усмехнулся, назвал её «настойчивой» и предложил баллотироваться на полный срок. Позже Трамп приостановил действие большинства санкций, что, как пишет WSJ, разочаровало Грэм.

Законопроект, внесённый Линдси Грэмом* и демократом Ричардом Блюменталем в апреле 2025 года, после переработки предусматривал пошлины до 500% на российские товары и до 100% — на продукцию третьих стран, помогающих обходить нефтяные санкции; Трамп подписал его в сентябре. Однако уже в октябре, всего за несколько дней до вступления ключевых положений в силу, Трамп подписал указ, приостановивший действие новых тарифов и большинства связанных с Россией санкций. В обосновании говорилось, что это «отвечает национальным интересам США».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своём Telegram-канале назвал приостановку закона Грэма* поистине историческим событием. Он выразил уверенность, что теперь Москва и Вашингтон смогут наладить сотрудничество в сфере экономики.

*Признан в РФ террористом и экстремистом.