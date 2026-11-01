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НовостиПолитика1 ноября 2026 12:12

Туадера: Армия ЦАР смогла восстановиться благодаря России

Российские военные специалисты помогли восстановить армию Центрально-Африканской Республики и подготовить ее солдат
Анна АДАМАЙТЕС
Фостен-Арканж Туадера и Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фостен-Арканж Туадера и Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные специалисты помогли восстановить армию Центрально-Африканской Республики (ЦАР), обучить военнослужащих и укрепить безопасность в стране. Об этом ТАСС заявил президент республики Фостен-Арканж Туадера.

По словам главы государства, подготовленные при содействии российских специалистов солдаты получили возможность защищать территорию и границы ЦАР от враждебных сил. Туадера также отметил, что благодаря этой помощи властям удалось восстановить контроль над всей территорией страны и обеспечить безопасность.

Ранее KP.RU писал, что в январе 2026 года Туадера заявил о законном присутствии российских инструкторов в ЦАР. По его словам, они прибыли в страну с согласия Совета Безопасности ООН, чтобы обучать местных военнослужащих.