Фостен-Арканж Туадера и Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные специалисты помогли восстановить армию Центрально-Африканской Республики (ЦАР), обучить военнослужащих и укрепить безопасность в стране. Об этом ТАСС заявил президент республики Фостен-Арканж Туадера.

По словам главы государства, подготовленные при содействии российских специалистов солдаты получили возможность защищать территорию и границы ЦАР от враждебных сил. Туадера также отметил, что благодаря этой помощи властям удалось восстановить контроль над всей территорией страны и обеспечить безопасность.

Ранее KP.RU писал, что в январе 2026 года Туадера заявил о законном присутствии российских инструкторов в ЦАР. По его словам, они прибыли в страну с согласия Совета Безопасности ООН, чтобы обучать местных военнослужащих.