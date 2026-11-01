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НовостиПолитика1 ноября 2026 12:21

«Сейчас же»: Зеленский обратился к западным союзникам с требованием

Зеленский потребовал от США срочно решить вопрос с ракетами для Patriot
Анна АДАМАЙТЕС
Зеленский потребовал от США срочно решить вопрос с ракетами для Patriot

Зеленский потребовал от США срочно решить вопрос с ракетами для Patriot

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский потребовал от США и европейских стран срочно решить вопрос с поставками ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом 1 ноября он написал в социальных сетях.

По словам Зеленского, Украина ежедневно обращается к Вашингтону, европейским государствам и другим партнерам с просьбой предоставить такие боеприпасы. Он отметил, что новые пакеты помощи, о которых США и страны Европы объявили в ноябре, не решают проблему оперативно: Киев не может ждать поставок годами.

Глава киевского режима призвал союзников разобраться с нехваткой перехватчиков «сейчас же».

Ранее KP.RU писал, что Мария Захарова назвала поставки западного оружия Украине препятствием для урегулирования конфликта. По словам официального представителя МИД России, военная поддержка Киева отдаляет перспективу мира и напрямую вовлекает западные страны в конфликт.