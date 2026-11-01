Захарова: РФ сожалеет об упразднении присутствия ООН в Западной Сахаре. Фото: МИД РФ.

Россия сожалеет об упразднении правовой основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре, однако рассчитывает на продолжение политического урегулирования конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва по-прежнему выступает за поиск решения, которое будет учитывать интересы жителей спорной территории. При этом российская сторона намерена поддерживать тесные контакты с региональными партнерами.

«Тем не менее рассчитываем на продолжение политического урегулирования, которое позволит найти среди разных вариантов ее территориального устройства путь, наиболее оптимальный для местных жителей. Остаемся в плотном контакте по этой тематике с нашими алжирскими, марокканскими и другими партнерами», — отметила Захарова.

Поводом для заявления стало решение Совета Безопасности ООН, который 30 октября не смог согласовать продление мандата миссии по проведению референдума в Западной Сахаре. Срок ее полномочий истек 31 октября.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал американский проект резолюции по Западной Сахаре. По словам дипломата, документ фактически предлагал отказаться от прежних принципов урегулирования и мог предопределить статус спорной территории. Россия заблокировала американскую инициативу и предложила собственный вариант продления мандата миссии, однако он также не получил необходимой поддержки.