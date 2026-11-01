Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки на автобус в ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских вооруженных формирований на автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, расследованием произошедшего занимается Главное следственное управление СК РФ. Дело возбуждено по статье 205 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за террористический акт.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Луганской Народной Республике (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщала, что после атаки украинского беспилотника на микроавтобус Лисичанск — Краснодар четверо пассажиров оставались в больницах. Всего в результате удара пострадали десять человек, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Пострадавших пришлось вывозить на попутных автомобилях из-за угрозы повторных атак беспилотников.