В Тверской области при крушении самодельного воздушного судна погиб мужчина Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Тверской области потерпело крушение самодельное воздушное судно. В результате происшествия погиб мужчина, находившийся за управлением аппаратом. Об этом 1 ноября сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Происшествие случилось в воскресенье около 13:00 на территории деревни Каюрово. По факту случившегося организовали процессуальную проверку. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Они проводят необходимые мероприятия, чтобы установить обстоятельства и причины крушения.

Ранее KP.RU писал, что в июне 2026 года в Татарстане разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. Погибший 57-летний мужчина самостоятельно сконструировал и собрал воздушное судно.

Также KP.RU сообщал, что в сентябре в Саратовской области легкомоторный самолет столкнулся с линией электропередачи при посадке и потерпел крушение.