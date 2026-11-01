Самолёт-разведчик США Bombardier заметили над Эстонией и Латвией у границы РФ

Самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II. Фото: United States Army / commons.wikimedia.org

Американский самолет Bombardier Artemis II патрулирует воздушное пространство Эстонии и Латвии, приближаясь к российской границе на несколько десятков километров. Он вылетел с румынской базы "Михаил Когэлничану" около 09:47 по Москве, облетал Польшу, Балтийское море, Литву и направился в сторону Латвии, пролетая вдоль границы Калининградской области.

Самолет Artemis II, переоборудованный Leidos, после пересечения границы Латвии и Эстонии начал кружить над северной Эстонией. Разведчик часто летает вокруг Калининградской области и над Черным морем.

В последние годы Россия фиксирует значительное усиление активности НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс активизирует свои действия, утверждая, что это необходимо для сдерживания предполагаемой российской агрессии. В Москве неоднократно заявляли о своей обеспокоенности увеличением военного присутствия НАТО в Европе.

Ранее KP.RU сообщил, что американские самолеты-разведчики регулярно кружатся возле Калининградской области. Например - один из них был замечен возле региона в мае.