Киевляне могут остаться без воды: На Украине обесточен важный объект Фото: REUTERS.

Перебои с водоснабжением начались в четырех районах Киева из-за отключения электричества на одном из водопроводных объектов города. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Киевводоканал» в своем Telegram-канале.

Проблемы затронули Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы украинской столицы. Все они расположены на правом берегу Днепра. В настоящее время в местных водопроводных сетях наблюдается снижение давления, а некоторые жилые дома могут вовсе остаться без воды.

«Один из водопроводных объектов столицы был обесточен. В связи с этим в настоящее время наблюдается снижение давления в водопроводных сетях Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов правого берега города. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения», — говорится в сообщении предприятия.

Ранее KP.RU сообщала о масштабных перебоях с электричеством в Киеве 11 октября, когда без воды остались почти 70% города. Тогда мэр украинской столицы Виталий Кличко объяснил снижение давления в водопроводной системе повреждением высоковольтной линии электропередачи. В некоторых районах водоснабжение отсутствовало с утра, в других проблемы начались позже.