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НовостиВ мире1 ноября 2026 13:20

Латвия впервые возглавит Совбез ООН: вот какой курс по Украине она выбрала

Латвия впервые в истории возглавит Совет Безопасности ООН
Анна АДАМАЙТЕС
Латвия впервые в истории возглавит Совет Безопасности ООН. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Латвия впервые в истории возглавит Совет Безопасности ООН. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Латвия в ноябре 2026 года впервые в своей истории станет председателем Совета Безопасности ООН, она намерена уделить особое внимание ситуации на Украине. Об этом 1 ноября сообщила постоянный представитель страны при ООН Санита Павлута-Десландес.

В течение месяца Латвия будет организовывать официальные и неформальные заседания Совета Безопасности. До нее председательство поочередно осуществляли три европейские страны — Дания, Франция и Греция.

Павлута-Десландес заявила, что Рига приложит все усилия, чтобы украинский конфликт оставался в центре внимания Совбеза. По ее словам, председательство также позволит Латвии продемонстрировать свою позицию и укрепить безопасность страны, в том числе за счет поддержки Украины.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз говорила, что поставки вооружений Киеву одним из препятствий для урегулирования конфликта. По ее словам, западным государствам не следует прикрываться заявлениями о стремлении к миру.