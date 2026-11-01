Российские моряки с задержанного Индией танкера Unity уже возвращаются домой Фото: REUTERS.

Российские члены экипажа танкера Unity начали возвращаться на родину. Родственница одного из моряков поделилась с ТАСС, что путь был долгим и изнурительным. Между рейсами в аэропортах им приходилось ждать по 5-6 часов.

"Сегодня первые члены экипажа возвращаются домой! Сына мы ночью встретили. <…> Рады возвращению наших родных и ждем, и переживаем за репатриацию остальных членов экипажа. Вроде бы, их так же по несколько человек будут репатриировать", - говорит женщина.

Родственница выразила признательность сотрудникам российской страховой компании за проявленную компетентность и профессионализм. Она отметила, что их слаженные действия положили начало процессу репатриации членов экипажа арестованного судна.

Ранее KP.RU сообщил, что на борту танкера Unity, задержанного 11 мая властями Индии из-за финансовых претензий к компании-владельцу, находятся 20 граждан России.