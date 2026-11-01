В Адыгее продолжают обновлять общественные территории с учётом мнения местных жителей

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея

В Адыгее планомерно продолжается работа по комплексному благоустройству населённых пунктов. Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул, что особый акцент делается на территориях, которые он посещал после прямых линий с жителями.

Одна из таких поездок состоялась в прошлом году — в посёлок Удобный Майкопского района. Сегодня там уже видны результаты исполнения поручений руководителя региона, основанных на обращениях граждан.

Сразу после прямой линии в посёлке организовали работу общественного транспорта. Маршрут №145 «Майкоп–Шаумян» с заездом в Удобный теперь курсирует на постоянной основе. На ряде улиц смонтировано освещение, а рядом с Домом культуры обустроена детская площадка. В настоящее время подходят к завершению работы по благоустройству дворов трёх многоквартирных домов на улице Ленина.

«Эти обращения поступали и в ходе прямой линии, и во время моей встречи с жителями Удобного. Подрядчик уже уложил новое асфальтовое покрытие и бордюры, приступил к подготовке территории. В планах – обустройство новых асфальтированных проездов, расширение парковочных мест, благоустройство площадок у подъездов и организация водоотведения. Завершить работы планируется в ноябре», — пояснил Мурат Кумпилов.

Исполнение поручений по Удобному остаётся на постоянном контроле руководителя республики — вплоть до полного завершения.

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея

«Если мы начали приводить в порядок поселок, то будем делать всё комплексно. Нам важно, чтобы даже в небольших населённых пунктах было благоустроенно и комфортно. По такому принципу мы занимались хутором Чернышёв, станицей Кужорской, посёлком Родниковым и другими населёнными пунктами. Сейчас там ситуация изменилась», — заявил Мурат Кумпилов.

Важно, что и сами жители участвуют в субботниках. Совместные усилия позволяют создавать условия повседневной жизни, отвечающие реальным запросам людей. Такая работа ведётся по всей республике. Для комплексного обновления общественных и дворовых территорий в Адыгее задействуются возможности национального проекта «Инфраструктура для жизни», программы комплексного развития сельских территорий, а также механизмы формирования комфортной городской среды.

«Хочу обратить внимание жителей еще на один эффективный инструмент – инициативное бюджетирование. Он дает возможность самим гражданам предлагать проекты, определять, какие изменения необходимы в первую очередь, и участвовать в выборе направлений расходования бюджетных средств. Уверен, что именно такой подход, когда решения принимаются с учетом мнения людей, позволяет добиваться наиболее значимых результатов», — подчеркнул Глава Адыгеи, отметив, что общая задача — сделать каждый населённый пункт республики более благоустроенным, современным и удобным для жизни.