«А я тебя на Мальдивы скатала»: Волочкова со скандалом разорвала отношения со своим директором

Волочкова объявила о разрыве с директором, с которым отдыхала на Мальдивах. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Анастасия Волочкова обвинила своего директора Максима Николаева в предательстве и нечестном расчете после выступления в Краснодаре. Об этом балерина рассказала в социальных сетях, объявив о прекращении сотрудничества.

По словам Волочковой, Николаев забрал больше денег, чем ему полагалось по договоренности, предусматривавшей выплату процента от гонорара. Балерина заявила, что не намерена продолжать с ним работу.

В эмоциональном обращении она также напомнила бывшему сотруднику о совместной поездке на Мальдивы в августе. По словам артистки, она оплатила отдых Николаева, а тот публиковал оттуда фотографии и хвастался путешествием.

«Я тебя на Мальдивы скатала? Скатала бесплатно. Ты там селфи делал, хвастался. Как тебе не стыдно?» — высказалась балерина. Сам Николаев также сообщил в социальных сетях о завершении отношений с Волочковой, не став раскрывать подробности.

Ранее KP.RU писал, что в августе Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы вместе со своим концертным директором Максимом Николаевым. Балерина публиковала фотографии с отдыха и рассказывала о совместном времяпрепровождении на островах.