Диетолог Поляков: нехватка витаминов может привести к инвалидности Фото: Евгения ГУСЕВА.

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков предупредил, что нехватка любого витамина критична для организма. Она может провоцировать серьезные метаболические нарушения, которые способны привести к инвалидизации и даже летальному исходу.

Витамины необходимы нашему организму, они помогают всем обменным процессам. А если присутствует жесткий дефицит, то начинаются серьезные нарушения, которые влияют на качество жизни.

- Создать определенный жесткий дефицит, каждый из витаминов может вызывать очень серьезные метаболические нарушения. В некоторых случаях — вплоть до летального исхода, - говорит aif.ru.

Любой витамин обеспечивает определенные обменные процессы в организме. При критических нехватках начинаются серьезные нарушения, которые в дальнейшем воздействуют на работу внутренних органов.

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