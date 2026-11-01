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НовостиПолитика1 ноября 2026 14:41

«Террористическая страна»: Риттер сделал громкое заявление об Украине

Риттер: Украина заплатит за преступления, совершенные против жителей Алешек
Анна АДАМАЙТЕС
Риттер: Украина заплатит за преступления, совершенные против жителей Алешек

Риттер: Украина заплатит за преступления, совершенные против жителей Алешек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украине придется ответить за преступления против России, заявил 1 ноября бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя действия украинских военных в Алешках Херсонской области.

В публикации в социальной сети X бывший американский военный перечислил действия киевского режима против РФ в Алешках, назвав подрыв плотины, атаки беспилотников, обстрелы города и минирование дорог.

«Украина — террористическая страна», — написал Риттер и заявил, что она заплатит за совершенное.

Ранее KP.RU писал, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на выезде из Алешек в сторону Раденска. В машине находились мирные жители, направлявшиеся за продуктами питания.

Также KP.RU сообщал, что украинские беспилотники фактически блокировали Алешки, атакуя гражданский транспорт и минируя подъезды к городу. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал международные правозащитные структуры дать оценку происходящему.