Знакомая бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова подтвердила его диагноз

Алексей Тарасов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Знакомая бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова рассказала о последних месяцах его жизни. Исполнитель боролся с онкологическим заболеванием. Его знакомая Елена делится, что недуг забирал все силы и последние месяцы Алексею Тарасову было максимально сложно.

Он пропал со сцены и перестал выступать с коллективом в 2026 году. Поклонники группы заметили это, в начале лета обсуждали кадровые перестановки, но никто не мог подумать, что дело в болезни. К концу лета заговорили о том, что Алексей Тарасов болен. Но в окружении артиста держали в тайне состояние его здоровья. Он сам тоже не давал никаких комментариев. Лишь после смерти болезнь подтвердили.

- Неожиданно и грустно... Он боролся с раком, проблемы с голосовыми связками были, - сказала знакомая вокалиста Елена в беседе с aif.ru.

30 октября о смерти Алексея Тарасова сообщил коллектив группы «Любэ», сын артиста Серафим также подтвердил эту информацию. Алексею Борисовичу было 64 года.

- Папа, я не забуду тебя никогда! Пусть земля тебе будет пухом, - написал Серафим в соцсетях.

Прощание и похороны пройдут 4 ноября. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев выразил свои соболезнования. По некоторым данным, у артиста было сразу два вида рака: рак гортани и рак кишечника, пишет Газета.ru.