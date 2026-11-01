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НовостиКрасота и здоровье1 ноября 2026 14:52

Эндокринолог Поляков: дефицит йода проявляется усталостью и нарушениями памяти

Врач предупредил об опасном дефиците витаминов
Елена АКИМОВА
Врач предупредил об опасном дефиците витаминов

Врач предупредил об опасном дефиците витаминов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков назвал признаки, указывающие, что в организме не хватает йода. На дефицит укажет замедление всех обменных процессов, набор веса и увеличение размеров щитовидной железы. Это ключевые симптомы развивающейся проблемы.

Но прежде, чем проявляется весь набор, о себе дает знать разрастание ткани щитовидной железы, формируется так называемый зоб.

- Организм пытается из крови достать как можно больше йода, но если его мало, ткань разрастается. В целом при снижении концентрации йода снижается выработка гормонов щитовидной железы, - говорит врач aif.ru.

На этом фоне прибавляется вес, появляется зябкость, человек чаще начинает сталкиваться с тем, что мерзнет. Возможны отеки, выпадение волос, в том числе могут редеть брови.

Еще один характерный признак – это перепады настроения, снижение памяти, концентрации внимания. Появляется синдром хронической усталости, и отдых не помогает восстановить силы.

А вот бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАДов) с йодом может ухудшить состояние при некоторых заболеваниях щитовидной железы, пишет Газета.ru.