В Сумской области разворовали деньги на строительство командного пункта ВСУ Фото: REUTERS.

В Сумской области командование 8-го корпуса десантно-штурмовых войск Украины присвоило средства, выделенные на строительство заглубленного командного пункта. Об этом 1 ноября ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, объект возводят в районе Конотопа уже несколько месяцев. При этом командование корпуса, как утверждается, получило откаты и подписало акты о выполнении работ, хотя строительство до сих пор не завершено.

Чтобы закончить работы, представители командования обратились к украинским волонтерам с просьбой организовать сбор денег на стройматериалы. В силовых структурах также заявили, что волонтеры не публикуют фотографии объекта, объясняя это риском раскрыть масштабы предполагаемых хищений.

Ранее KP.RU писал, что украинские чиновники выделяли средства на строительство фортификационных сооружений задним числом, а сами работы при этом даже не начинались. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, комментируя схемы освоения оборонного бюджета Незалежной.