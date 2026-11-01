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НовостиПолитика1 ноября 2026 15:20

Боевики «Айдара»* устроили бунт: что случилось

Боевики «Айдара»* взбунтовались против смены командира
Анна АДАМАЙТЕС
Боевики «Айдара»* взбунтовались против смены командира

Боевики «Айдара»* взбунтовались против смены командира

Фото: REUTERS.

Боевики 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»* протестуют против решения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого сменить командира подразделения Александра Коваленко. Об этом 1 ноября сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на место Коваленко Драпатый назначил своего человека. Участники протеста требуют от главкома объяснить причины отстранения прежнего командира.

Отметим, что это далеко не единственный случай массовых протестов в ВСУ. Ранее KP.RU писал, что в 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ военнослужащие отказывались подчиняться командованию из-за незаконных поборы, зачинщиков протеста избивали и отправляли в ямы.

Также KP.RU сообщал, что украинские военные из второго штурмового батальона полка «Шквал» под Ореховым призывали сослуживцев саботировать распоряжения командира. Недовольство было связано с большими потерями подразделения.

* - Украинский националистический батальон, признанный террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.