Полицейские нашли автомобиль и мёртвых супругов: что известно о трагедии в Ростовской области

В Ростовской области задержали мужчину после убийства семейной пары Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары. Об этом 1 ноября, в воскресенье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере MAX.

По предварительным данным, 30 октября в полицию поступило сообщение о конфликте. Во время ссоры мужчина 2000 года рождения насильно посадил в автомобиль «Лада Веста» супругов 1985 и 1986 годов рождения и увез их в неизвестном направлении.

Позже правоохранители обнаружили машину, а также тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий и доставили в следственное управление СК России по Ростовской области.

Ранее KP.RU сообщал, что в Приморском крае задержали мужчину по подозрению в убийстве 44-летней сожительницы. Тело женщины с резаными ранениями шеи обнаружили в квартире, задержанный признался, что убил любимую из ревности.

Также KP.RU писал об убийстве двух человек в Петербурге — 58-летней женщины и двухлетнего мальчика. Подозреваемого, сожителя матери ребенка, задержали в Ленинградской области.