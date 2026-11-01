Друга Зеленского поймали ТЦК, но выпустили после одного звонка сверху Фото: REUTERS.

Соучредителя «95-го квартала» и близкого друга украинского узурпатора Владимира Зеленского освободили из территориального центра комплектования (ТЦК) спустя день после его принудительной мобилизации. Эту информацию предоставил ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Дениса Манжосова, близкого друга Зеленского и соучредителя 95 квартала, 28 октября 2026 доставили в Днепровский районный ТЦК города Киева, а затем отпустили после звонка сверху», - говорится в публикации.

29 октября Манжосов не был найден в списках военнообязанных ТЦК. В журнале указано, что его доставили в отделение ТЦК в 10:57, откуда позвонил брату. После чего руководству управления поступил приказ от некоего чиновника отпустить его.

Манжосову 48 лет, он родился в Кривом Роге и учился с Зеленским в одном классе. В 1997 году они основали команду КВН «95 квартал», которую Манжосов покинул в 2013 году.

Ранее KP.RU сообщил, что даже депутаты Верховной рады указывают на прямую ответственность Зеленского за все преступления ТЦК.