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НовостиПолитика1 ноября 2026 15:48

На Украине ликвидировали трех офицеров ВСУ

Среди ликвидированных киевских офицеров оказались пограничник, заместитель командира роты и командир взвода
Анна АДАМАЙТЕС
На Украине ликвидировали трех офицеров ВСУ

На Украине ликвидировали трех офицеров ВСУ

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Трех офицеров Вооруженных сил Украины ликвидировали в Харьковской и Сумской областях. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в поселке Приколотное Харьковской области был уничтожен лейтенант 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Виталий Богатырь.

Еще один офицер — заместитель командира роты 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ лейтенант Андрей Бабик — был ликвидирован ударом беспилотника в районе села Березка Сумской области.

Кроме того, в результате удара фугасной авиационной бомбой (ФАБ) вместе с личным составом был ликвидирован командир взвода 14-й бригады Национальной гвардии Украины младший лейтенант Олег Гижицкий.

Ранее KP.RU писал, что российские войска ликвидировали трех украинских офицеров в зоне СВО. Также KP.RU сообщал о взятии в плен офицера ВСУ, которого российский спецназ обезоружил во время операции. Командир группы рассказал, что украинский военнослужащий отвлекся на банку компота, чем воспользовались российские бойцы.