В Домодедово госпитализировали мужчину с оспой обезьян. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

В Домодедовскую центральную больницу Московской области госпитализировали 38-летнего мужчину с подтвержденной оспой обезьян. Об этом 1 ноября сообщили в ТГ-канале медучреждения.

Пациента поместили в инфекционное отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное, мужчине назначили симптоматическое лечение.

Это уже третий случай госпитализации с оспой обезьян в Домодедовской больнице за последний месяц и восьмой за два года. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник заражения и выявить контактных лиц.

KP.RU также сообщал, что в Санкт-Петербурге у пятерых госпитализированных пациентов подтвердили оспу обезьян. Заболевшие могли заразиться внутри страны, за границу они не выезжали.

Ранее KP.RU писал, что оспу обезьян впервые обнаружили в 1958 году у лабораторных обезьян в Дании, а первый случай заражения человека зарегистрировали в 1970 году в Демократической Республике Конго. Заболевание может сопровождаться температурой, увеличением лимфоузлов и характерной сыпью, передается оно при тесном контакте с зараженным человеком или животным.